Подорож у тропічний рай: як біля Львова вирощують банани, папаю та маракуйю

«Тропічні рослини легше вирощувати, ніж картоплю та помідори»



Перші саджанці для бананової ферми сім'я Трушів привезла з Київщини. Але згодом їх почали замовляти із Америки. Власники постійно намагаються купувати більш екзотичні саджанці та вчаться їх вирощувати. Втім Андрій Труш нарікає, що наразі агроекзотики в Україні немає. Тому все, чим сім'я займається на фермі, називає аматорством. Він переконаний, що українці могли б споживати екзотичні фрукти навіть з українських полів. Але для цього потрібна належна підтримка держави.



«США та Японія – це ті країни, які вкладають в майбутнє, в розвиток рослин. В Україні, на жаль, всього необхідного для вирощування таких рослин немає. Звісно, по Україні є схожі ферми, але це все на дуже аматорському рівні. Я – теж аматор, бо в мене немає промислових масштабів. Та й країні немає культури вирощування агроекзотики. Можна було б нагодувати українців екзотичними, принаймні субтропічними фруктами з наших ж полів. Це все абсолютно можливо, втім необхідне правильне фінансування. Наприклад, Європа вкладає в це гранти», – каже власник бананової ферми.

