Подорож у тропічний рай: як біля Львова вирощують банани, папаю та маракуйю
Ви, мабуть, переконані, що екзотичні фрукти, банани, лимони, гранати, лайм, ростуть десь далеко від України у теплих країнах? Виявляється, це зовсім не так. Всього за 10 кілометрів від Львова, у селі Липники Пустомитівського району, працює справжня бананова ферма. На ній вирощують близько 30 видів екзотичних рослин. Серед найбільш популярних – банани, лимони, кавові дерева, лайми та гранати.
Львівський портал побував на банановій фермі і запрошує вас разом з нами поринути у справжній тропічний рай та подивитися, як вирощують екзотичні рослини.
Львівський портал побував на банановій фермі і запрошує вас разом з нами поринути у справжній тропічний рай та подивитися, як вирощують екзотичні рослини.
З чого все починалося
Бананову ферму на присадибній ділянці дачного кооперативу у селі Липники відкрили три року тому. Зараз тут ростуть та плодоносять десятки видів екзотичних рослин: банани, лимони, маракуйя, помела, кумкват, лайм, папайя тощо.
Приїхавши сюди, ви точно потрапите у справжні тропіки. А доглядає за цією екзотичною красою сім'я Трушів. Власник бананової ферми Андрій Труш розповідає, що до того, як почав вирощувати тропічні фрукти, був успішним бізнесменом у зовнішньо-економічній діяльності. У 2014 році бізнес розпався, проте чоловік не втратив надії і вирішив все почати з нуля, обравши зовсім іншу справу.
Бананову ферму на присадибній ділянці дачного кооперативу у селі Липники відкрили три року тому. Зараз тут ростуть та плодоносять десятки видів екзотичних рослин: банани, лимони, маракуйя, помела, кумкват, лайм, папайя тощо.
Приїхавши сюди, ви точно потрапите у справжні тропіки. А доглядає за цією екзотичною красою сім'я Трушів. Власник бананової ферми Андрій Труш розповідає, що до того, як почав вирощувати тропічні фрукти, був успішним бізнесменом у зовнішньо-економічній діяльності. У 2014 році бізнес розпався, проте чоловік не втратив надії і вирішив все почати з нуля, обравши зовсім іншу справу.
«Мій батько, Ярослав Труш, 45 років займається рослинництвом. Це в нього на рівні хобі, але з науковим підходом. Тому мені було досить легко починати цю справу. Тобто фактично з батькового хобі зробив спільний сімейний бізнес. Тато забезпечує мені науковий супровід. Зараз можу точно сказати: це був грамотний вибір. Адже маючи батькові наукові знання про вирощування рослин, цією справою варто було займатися раніше», – розповідає Андрій Труш.
Ростуть екзотичні саджанці у вегетарії – спеціально обладнаній теплиці. Вона є невеликою, втім, зайшовши всередину, відразу поринаєш ніби у тропічний ліс із кількома десятками екзотичних рослин.
Для будівництва спеціальної теплиці сім'я Трушів зверталася за допомогою до фахівців із Нідерландів. Необхідне для рослин тепло у приміщення надходить за спеціальним механізмом. Перед входом у вегетарій розташований котел: він нагріває близько двох тонн води, яку до теплиці перекачують насоси. Таким чином цього у приміщенні постійно тримається тепло.
Для будівництва спеціальної теплиці сім'я Трушів зверталася за допомогою до фахівців із Нідерландів. Необхідне для рослин тепло у приміщення надходить за спеціальним механізмом. Перед входом у вегетарій розташований котел: він нагріває близько двох тонн води, яку до теплиці перекачують насоси. Таким чином цього у приміщенні постійно тримається тепло.
«Близько пів року чекали фахівців з Нідерландів, які вміють будувати вегетарії за цими технологіями. Наш будинок побудувати набагато легше, ніж цю невеличку конструкцію. Вегетарій працює за принципом сонячної батареї. Всередині теплиці рослин ми притіняємо плівкою, яка забирає 80% ультрафіолету. Сам вегетарій та опалення має складний механізм роботи. Взимку особливо контролюємо необхідну температуру: відбувається жорсткий клімат-контроль», – каже Андрій Труш.
Власники ферми роблять акцент саме на екзотичних саджанцях, фрукти ж вже називають таким собі «побічним ефектом». До речі, такі екзотичні рослини зараз мають неабияку популярність серед відвідувачів ферми: вони можуть рости у звичайній квартирі, адже догляд за ними є достатньо простий. Звісно, що на самій банановій фермі саджанці дають гарний врожай, але з нього власники власноруч роблять, наприклад, лимончелло чи банановий лікер.
«Більшість людей думають, що ми вирощуємо лише фрукти. Змушений тут поправити: ми вирощуємо саджанці, а фрукти – це наш побічний ефект. Звісно, ми бачимо, що люди хочуть фруктів. Наше завдання виростити саджанці, котрі дадуть плоди. Ці саджанці люди можуть вирощувати і у себе вдома. Ба більше, вони ще й дадуть смачні плоди», – зазначає власник ферми.
Власники ферми роблять акцент саме на екзотичних саджанцях, фрукти ж вже називають таким собі «побічним ефектом». До речі, такі екзотичні рослини зараз мають неабияку популярність серед відвідувачів ферми: вони можуть рости у звичайній квартирі, адже догляд за ними є достатньо простий. Звісно, що на самій банановій фермі саджанці дають гарний врожай, але з нього власники власноруч роблять, наприклад, лимончелло чи банановий лікер.
«Більшість людей думають, що ми вирощуємо лише фрукти. Змушений тут поправити: ми вирощуємо саджанці, а фрукти – це наш побічний ефект. Звісно, ми бачимо, що люди хочуть фруктів. Наше завдання виростити саджанці, котрі дадуть плоди. Ці саджанці люди можуть вирощувати і у себе вдома. Ба більше, вони ще й дадуть смачні плоди», – зазначає власник ферми.
Кавове дерево, мімоза сором'язлива та павловнія
Зайшовши у вегетарій, ти наче опиняєшся в тропічних джунглях: бракує лишень тварин. У приміщенні розмістили абсолютно різні види екзотичних саджанців, які вщент заполонили теплицю. Більшість рослин можна побачити вперше. Але тут у поміч приходить пані Надія Труш – дружина Андрія Труша, котра практично безперервно проводить для відвідувачів по кілька екскурсій на день.
Зірками теплиці, звісно, є банани. Власники ферми кажуть, що банан – це рослина, яка не хворіє, тому є простою у догляді. Тож цей екзотичний фрукт без проблем можна вирощувати і у себе вдома.
Зайшовши у вегетарій, ти наче опиняєшся в тропічних джунглях: бракує лишень тварин. У приміщенні розмістили абсолютно різні види екзотичних саджанців, які вщент заполонили теплицю. Більшість рослин можна побачити вперше. Але тут у поміч приходить пані Надія Труш – дружина Андрія Труша, котра практично безперервно проводить для відвідувачів по кілька екскурсій на день.
Зірками теплиці, звісно, є банани. Власники ферми кажуть, що банан – це рослина, яка не хворіє, тому є простою у догляді. Тож цей екзотичний фрукт без проблем можна вирощувати і у себе вдома.
«Банани – це трава, яка росте, цвіте та плодоносить. У світі є понад 500 видів бананів. У нас на фермі росте банан «тропікана» та банан «суперкарлик». Хочу зауважити, що вони можуть очищувати повітря. Їх навіть називають так званими порохотягами», – розповідає під час екскурсії Надія Труш.
Важко оминути чимало лимонів-гігантів, які звисають із гілочок лимонних дерев. Ці лимони зовсім не такі, які ми звикли бачити у супермаркетах: вони мають більш виражений запах та є значно більшими за розмірами. Пані Надія хвалиться, що найбільший лимон, який вдалося виростити на фермі, важив 1 кг 300 г.
«Зараз яскрава лимонна пора, їх є дуже багато. Лимон є гнучкий у пристосуванні і попри свою вагу навіть не ламає гілочок. Ми їх розмножуємо черенками. Звісно, ви можете посадити лимон із кісточки дома і десь на 10-15 рік він буде плодоносити. А якщо ж їх розмножувати черенками, то вже за два роки можна чекати плід», – каже Надія Труш.
«Зараз яскрава лимонна пора, їх є дуже багато. Лимон є гнучкий у пристосуванні і попри свою вагу навіть не ламає гілочок. Ми їх розмножуємо черенками. Звісно, ви можете посадити лимон із кісточки дома і десь на 10-15 рік він буде плодоносити. А якщо ж їх розмножувати черенками, то вже за два роки можна чекати плід», – каже Надія Труш.
Не залишає байдужими як дорослих, так і дітей чутлива рослина – мімоза сором'язлива. Вона дійсно вміє соромитися: складає і опускає листя, якщо її торкнутися. Втім вже через кілька хвилин листя розкривається знову. Ця рослина переважно росте у Південні та Центральній Америці.
«Мімозу сором'язливу далеко не усюди можна побачити. Зараз вона добре у нас росте. Але на початку мали з нею проблеми. Були випадки, що гинуло насіння з цієї рослини, але все ж ми навчилися її вирощувати. Дуже мімозу люблять маленькі наші відвідувачі та й дорослі теж у захваті. Моя дитина навіть 20 тисяч переглядів у Tik Tok набрала, знімаючи цю рослину», – ділиться Андрій Труш.
«Мімозу сором'язливу далеко не усюди можна побачити. Зараз вона добре у нас росте. Але на початку мали з нею проблеми. Були випадки, що гинуло насіння з цієї рослини, але все ж ми навчилися її вирощувати. Дуже мімозу люблять маленькі наші відвідувачі та й дорослі теж у захваті. Моя дитина навіть 20 тисяч переглядів у Tik Tok набрала, знімаючи цю рослину», – ділиться Андрій Труш.
Хвалиться власник ферми і павловнією – рослиною, яка здатна рятувати ґрунт від зсувів та селів, тобто паводків.
«Цю рослину також називають єрусалимським деревом. І, до речі, павловнія рятує від катаклізмів, які були нещодавно на Закарпатті та Франківщині. За два-три роки вона випиває води як 70-річний дуб. Павловнія зараз – це тренд в аграрній сфері в усьому світі», – відзначає чоловік.
«Цю рослину також називають єрусалимським деревом. І, до речі, павловнія рятує від катаклізмів, які були нещодавно на Закарпатті та Франківщині. За два-три роки вона випиває води як 70-річний дуб. Павловнія зараз – це тренд в аграрній сфері в усьому світі», – відзначає чоловік.
Гордістю власників бананової ферми також є кавові дерева. Їх тут чимало. І ось-ось вони дадуть перший врожай. Кавові дерева, до речі, за досить оптимальною ціною можна придбати на фермі й також вирощувати у себе на підвіконні.
«У нас насправді дуже багато кавових дерев. Їх можна ідеально виростити просто в себе вдома. Адже у квартирі є мінімальний перепад температури, тому рослина швидше росте, цвіте та плодоносить», – зазначив Андрій Труш.
«У нас насправді дуже багато кавових дерев. Їх можна ідеально виростити просто в себе вдома. Адже у квартирі є мінімальний перепад температури, тому рослина швидше росте, цвіте та плодоносить», – зазначив Андрій Труш.
«Тропічні рослини легше вирощувати, ніж картоплю та помідори»
Перші саджанці для бананової ферми сім'я Трушів привезла з Київщини. Але згодом їх почали замовляти із Америки. Власники постійно намагаються купувати більш екзотичні саджанці та вчаться їх вирощувати. Втім Андрій Труш нарікає, що наразі агроекзотики в Україні немає. Тому все, чим сім'я займається на фермі, називає аматорством. Він переконаний, що українці могли б споживати екзотичні фрукти навіть з українських полів. Але для цього потрібна належна підтримка держави.
«США та Японія – це ті країни, які вкладають в майбутнє, в розвиток рослин. В Україні, на жаль, всього необхідного для вирощування таких рослин немає. Звісно, по Україні є схожі ферми, але це все на дуже аматорському рівні. Я – теж аматор, бо в мене немає промислових масштабів. Та й країні немає культури вирощування агроекзотики. Можна було б нагодувати українців екзотичними, принаймні субтропічними фруктами з наших ж полів. Це все абсолютно можливо, втім необхідне правильне фінансування. Наприклад, Європа вкладає в це гранти», – каже власник бананової ферми.
Перші саджанці для бананової ферми сім'я Трушів привезла з Київщини. Але згодом їх почали замовляти із Америки. Власники постійно намагаються купувати більш екзотичні саджанці та вчаться їх вирощувати. Втім Андрій Труш нарікає, що наразі агроекзотики в Україні немає. Тому все, чим сім'я займається на фермі, називає аматорством. Він переконаний, що українці могли б споживати екзотичні фрукти навіть з українських полів. Але для цього потрібна належна підтримка держави.
«США та Японія – це ті країни, які вкладають в майбутнє, в розвиток рослин. В Україні, на жаль, всього необхідного для вирощування таких рослин немає. Звісно, по Україні є схожі ферми, але це все на дуже аматорському рівні. Я – теж аматор, бо в мене немає промислових масштабів. Та й країні немає культури вирощування агроекзотики. Можна було б нагодувати українців екзотичними, принаймні субтропічними фруктами з наших ж полів. Це все абсолютно можливо, втім необхідне правильне фінансування. Наприклад, Європа вкладає в це гранти», – каже власник бананової ферми.
Своїм найбільшим успіхом Андрій Труш вважає те, що саджанці з ферми дають плоди. Він зауважує, що зараз в Україні продають екзотичні рослини, котрі є одноразовими. При цьому їх здебільшого завозять до нас контрабандою.
«Наприклад, саджанці, які привозять сюди «по-чорному» з Іспанії, Італії чи Португалії, є одноразовими. В мене – навпаки. Клієнти, котрі в нас купують саджанці, матимуть плоди неодноразово. Ми даємо необхідні поради для догляду за рослинами, тому проблем немає. Насправді це лише так здається, що тропічні рослини дуже важко вирощувати. Ні, їх вирощувати легше, ніж картоплю чи помідори. Вони прекрасно ростуть, лише треба дати правильні умови», – додає Андрій Труш.
«Наприклад, саджанці, які привозять сюди «по-чорному» з Іспанії, Італії чи Португалії, є одноразовими. В мене – навпаки. Клієнти, котрі в нас купують саджанці, матимуть плоди неодноразово. Ми даємо необхідні поради для догляду за рослинами, тому проблем немає. Насправді це лише так здається, що тропічні рослини дуже важко вирощувати. Ні, їх вирощувати легше, ніж картоплю чи помідори. Вони прекрасно ростуть, лише треба дати правильні умови», – додає Андрій Труш.
На екскурсію на бананову ферму
На фермі щодня проводять екскурсії, які мають неабияку популярність. До сім'ї Трушів приїжджають школярі, батьки з дітьми та ті, хто просто хочуть поринути у тропічну атмосферу. Екскурсія займає близько години часу. Коштує вона 100 грн, але із них на 50 грн можна взяти собі додому саджанців.
На фермі щодня проводять екскурсії, які мають неабияку популярність. До сім'ї Трушів приїжджають школярі, батьки з дітьми та ті, хто просто хочуть поринути у тропічну атмосферу. Екскурсія займає близько години часу. Коштує вона 100 грн, але із них на 50 грн можна взяти собі додому саджанців.
«Інколи буває, що показуєш клієнту фруктові саджанці, екзотичні, а йому подобаються араукарій (хвойне дерево, – ред.) чи маслина, бо вона живе сотні років. Кожен відвідувач обирає за своїм смаком. Знову наголошу: такі рослини можна легко вирощувати вдома. Адже якщо це маленький саджанець, то йому достатньо підвіконня, а великому – підлоги чи тумбочки. Ціни на саджанці коливаються від 50 грн і до 10 000 грн. І це ще є дуже доступні ціни, бо я не трачу на логістику чи мито. А все це лише здорожчує товар», – каже Андрій Труш.
Автор, верстка: Вероніка Рой
Фото: Львівський портал, Андрія Труша, соціальні мережі