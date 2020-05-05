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Зеленський затвердив склад української делегації в ТКГ: хто туди увійшов?

Вероніка Рой

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Президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації України для участі в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

 

Українську делегацію в ТКГ очолює Президент України у 1994 – 2005 роках Леонід Кучма. Також до складу делегації також увійшли:

  • віце-прем’єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков (перший заступник глави делегації);
  • голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, народний депутат України Олександр Мережко (заступник глави делегації);
  • заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Юлія Свириденко (представник України в робочій підгрупі з соціально-економічних питань);
  • голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, народний депутат України Андрій Костін (представник України в робочій підгрупі з політичних питань);
  • заступник міністра оборони України Олександр Поліщук (представник України в робочій підгрупі з безпекових питань);
  • голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народний депутат України Галина Третьякова (представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань).

За дорученням Глави держави модерує діяльність української делегації в ТКГ керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Також повідомляється, що глава української делегації та його перший заступник можуть визначати заступників представників України у робочих підгрупах та залучати до роботи делегації народних депутатів, представників державних органів влади, радників, експертів і технічних працівників.

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