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На Львівщині – штормове попередження

Вероніка Рой

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У середу, 29 липня, на території міста Львова прогнозують дощі та грози. Температура повітря становитиме до 29 градусів тепла. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському гідрометцентрі.

 

Завтра у Львові очікується хмарна погода з проясненнями. Можливі короткочасні дощі, місцями дощі. Також синоптики прогнозують грози, подекуди град.

Температура вночi становитиме 14 – 19°, а вдень – 23 – 28° тепла. Вітер – південно-західний з переходом на північно-західний, 7 – 12 м/с, під час грози можливі шквали 15 – 20 м/с.

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