На Львівщині на вимаганні грошей з підлеглих затримали керівника підрозділу ДПСУ

Служба безпеки України викрила на систематичному хабарництві командира групи Державної прикордонної служби у Львівській області. Чоловіка підозрюють у вимаганні грошей з підлеглих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі СБУ у Львівській області.

За даним досудового слідства, посадовець налагодив корупційний механізм вимагання грошей з підлеглих. За різні суми він вирішував питання щодо переведення на інше місце несення служби, ненаправлення у відрядження на більш складні прикордонні ділянки, а також уникнення відповідальності за прогули.

Правоохоронці затримали посадовця під час одержання хабара у розмірі 600 доларів США. Наразі тривають обшуки за місцем роботи та проживання затриманого.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та інших осіб, можливо причетних до протиправної діяльності.

Фото: СБУ