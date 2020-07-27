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На Львівщині на вимаганні грошей з підлеглих затримали керівника підрозділу ДПСУ

Вероніка Рой

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Служба безпеки України викрила на систематичному хабарництві командира групи Державної прикордонної служби у Львівській області. Чоловіка підозрюють у вимаганні грошей з підлеглих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі СБУ у Львівській області.

 

За даним досудового слідства, посадовець налагодив корупційний механізм вимагання грошей з підлеглих. За різні суми він вирішував питання щодо переведення на інше місце несення служби, ненаправлення у відрядження на більш складні прикордонні ділянки, а також уникнення відповідальності за прогули.

Правоохоронці затримали посадовця під час одержання хабара у розмірі 600 доларів США. Наразі тривають обшуки за місцем роботи та проживання затриманого.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та інших осіб, можливо причетних до протиправної діяльності.

Фото: СБУ

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