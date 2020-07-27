На Яворівщині патрульні наздоганяли п’яного водія, який вчинив ДТП та втік

У понеділок вночі, 27 липня, у Яворівському районі патрульним довелося наздоганяти нетверезого водія Opel Vectra, котрий вчинив ДТП та втік з місця події. Потім п’яний керманич ще й пропонував копам хабар. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Близько опівночі на автодорозі Львів-Краковець, біля села Перше Наконечне, 26-річний мешканець міста Яворів, керуючи автомобілем Opel Vectra, під час обгону здійснив зіткнення з автобусом, а після цього, зіштовхнувся з вантажівкою DAF з напівпричіпом.

Чоловік спробував поїхати далі та технічний стан автомобіля не дозволив це зробити. Коли приїхали патрульні, керманич спробував втекти від них пішки. За кількасот метрів інспектори його наздогнали.

«У мешканця Львівщини були очевидні ознаки алкогольного сп’яніння. На місце події прибула група підтримки згаданої особи, орієнтовно 10-15 чоловік. Від перевірки на стан сп’яніння він відмовився. Також чоловік не мав документів. Водій запропонував патрульним 200 доларів США за те, щоб поліцейські не складали протокол за нетверезе керування. Патрульні одразу викликали слідчо-оперативну групу Яворівського відділу поліції», – розповіли патрульні.

На керманича склали два протоколи: за ст.124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП та за ч.1 ст.130 (керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП. Окрім того, копи винесли на нього постанову за ч.1 ст.126 (керування транспортним засобом без необхідних документів) КУпАП. Також мешканцю Яворова загрожує відповідальність за ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) ККУ.

Фото: патрульні