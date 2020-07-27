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Львівські плавці вибороли 6 медалей на першому етапі Кубку України

Соломія Головіна

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Львівські спортсмени здобули шість медалей на першому етапі Кубку України з плавання, який проходив 25 липня у Дніпрі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Загалом позмагались 142 спортсмени з 13 областей України та міста Києва. Участь у змаганнях успішно взяла й збірна команда Львівщини, представлена чотирма плавцями.

Одразу у перший день спортсмени нашої області вибороли три бронзи. Зокрема, Георгій Лукашев став третім на дистанції 200 м батерфляй, а Марія Городня виборола дві бронзи на дистанціях 800 м та 200 м вільним стилем.

У другий день змагань 15-річна Марія Городня стала другою на дистанції 400 м вільним стилем. Також срібну медаль здобув 16-річний Георгій Лукашев, а Олег Кусь у запливі на 50 м на спині здобув “бронзу”.

«Варто зауважити, що це дуже потужний результат, враховуючи той факт, що спортсмени Львівщини ще доволі юні. Тим не менш, як бачимо, вони виступили дуже достойно, поступившись лише дорослим лідерам України та Європи, чемпіонам світу та Європи серед дорослих та юніорів», – зауважує начальник Управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА Роман Хім’як.

Додамо, наступний етап Кубку України з плавання наприкінці серпня відбудеться у Харкові.

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Фото: ЛОДА

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