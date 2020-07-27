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60% українців вважають, що економічне становище в країні погіршилось, – опитування

Вероніка Рой

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Понад 60% українців переконані, що економічне становище в Україні погіршилось за останні півроку. Такі дані опитування Соціологічної групи «Рейтинг», проведеного 15-20 липня, передає Львівський портал.

 

Згідно із результати опитування, 19% вважають, що в цілому справи в Україні ідуть у правильному напрямку, натомість 68% – протилежної думки.

Натомість більше 60% вважають, що економічне становище в Україні погіршилось за останні півроку, ще чверть опитаних думають, що воно не змінилося, і лише 8% українців помітили покращення. Водночас настрої щодо майбутнього є більш оптимістичними: 17% вважають, що в найближчі 6 місяців економічна ситуація в Україні покращиться, 35% вважають, що вона не зміниться, і 40% – очікують погіршення.

«Однак у довгій динаміці відсоток тих, хто очікує покращення – падає, поряд з цим дещо зменшується і відчуття емоції надії (26%) серед населення, а розчарування залишається емоцією, яку відчувають найбільше (43%)», – додають соціологи.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення дослідження: 15-20 липня 2020 р.

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