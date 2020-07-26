Якої погоди чекати на Львівщині 27 липня?

В понеділок, 27 липня, у Львові та області синоптики прогнозують спекотну погоду із грозами та навіть градом. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

Температура вночі становитиме 12-17 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до максимальної позначки +26°C.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали до 15-20 м/с.

Хмарно з проясненням. Вдень по всій території Львівщини пройдуть короткочасні дощі, грози, подекуди навіть град. Вночі та вранці місцями туман видимістю 200-500 м.

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