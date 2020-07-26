Червоноградська поліція взялась за хлопця, який для відео в Instagram закрив кошеня у банці

У неділю, 26 липня, користувачів соцмереж збурило відео в Instagram мешканця Львівщини, який закрив кошеня у трилітрову банку. Хлопця оперативно розшукали і забрали у поліцейський відділок. Про це повідомляє Львівський портал.

Про жорстоке поводження з твариною повідомила речниця патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій.

На відео, яке вона поширила зі соцмережі видно, як у закритій кришкою трилітровій банці сидить кошеня. Такий відеозапис опублікував у Instagram користувач під іменем Юрій Сорока.

Ці кадри неабияк обурили небайдужих, які відразу почали поширювати інформацію із проханням розпізнати хлопця. З’ясувалось, йдеться про 20-річного мешканця Соснівки, що поруч із Червоноградом.

Сам Юрій Сорока, вочевидь побачивши, якого резонансу отримали його відео, відразу виклав інший ролик, у якому сказав, що таким чином лише пожартував. Також хлопець видалив усі свої світлини з профілю.

«Любі друзі, то був жарт, злий жарт. Із котом все гаразд. Не знаю, чому те відео стало таким популярним. І банка не була закритою», – запевнив хлопець.

На факт жорстокого поводження з твариною вже відреагували червоноградські правоохоронці. Хлопця забрали на допит у поліцейський відділок.

«Повідомляємо, що хлопця, який закрив у банці кошеня та виставив це відео в Instagram знайшли працівники поліції. Зараз його везуть в Сокальське відділення поліції для проведення перевірки та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом жорстокого поводження з тваринами. Дякуємо усім небайдужим громадянам за допомогу!», – кажуть у Червоноградському відділі поліції.

Як уточнили Львівському порталу у Нацполіції Львівщини, із кошеням усе гаразд. А за фактом жорстокого поводження з твариною відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.299 ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – обмеження волі на строк до трьох років.

Наразі триває досудове розслідування.

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