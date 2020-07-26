Біля Львова перекинулась маршрутка. Є постраждалі

У суботу ввечері, 25 липня, у селі Рясне-Руське, що біля Львова, перекинулась маршрутка з пасажирами. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Аварія сталась орієнтовно о 20:27 год. на трасі Львів – Краковець у селі Рясне-Руське. Попередньо встановлено, що 55-річний водій автобуса БАЗ, який здійснював нерегулярні перевезення, не впорався з керуванням і злетів у кювет.

Також правоохоронці з’ясували, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Під час ДТП у салоні маршрутки перебував 33-річний пасажир. Він як і водій теж є мешканцем Рясне-Руської.

Обоє чоловіків отримали травми, їх зі салону маршрутки евакуйовували патрульні, після чого потерпілих госпіталізували у лікарню швидкої медичної допомоги.

Наразі всі деталі події встановлюються.

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Фото: Варта 1, патрульна поліція