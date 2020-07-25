У мерії розповіли, як планують реорганізувати рух на перехресті Сахарова – Вітовського

У Львівській міській раді напрацювали попередню концепцію реконструкції вул. Вітовського та проблемного перехрестя вулиць Сахарова – Вітовського. Про це у своєму відеоблозі розповів заступник директора департаменту ЖКГ та інфраструктури Андрій Білий.

За словами посадовця, у мерії опрацювали 15 можливих варіантів реорганізації руху на перехресті вул. Сахарова – Вітовського, пропускна здатність якого зараз є на низькому рівні через надмірну кількість маневрів автомобілів.

Спочатку розглядалась можливість облаштування кільця. Але цю ідею відкинули через недоцільність розташування кільця перед майбутнім інноваційним простором Lem Station, який будуватимуть на місці старого трамвайного депо.

Зрештою у Львівській міськраді зупинились на кінцевому варіанті реорганізації руху на перехресті Сахарова – Вітовського, який виявився найбільш оптимальним за низкою критеріїв.

(Натисніть на зображення для збільшення)

Частину поворотів наліво на цьому перехресті заборонять, аби уникнути заторів. А вул. Героїв Майдану зроблять односторонньою.

«Рух із Вітовського на Сахарова є одним із основних потоків, його постійно блокують ті, хто їдуть прямо із вул. Нечуя-Левицького на вул. Вітовського чи на вул. Героїв Майдану. Саме тому все це потрібно розділити по фазах. І для того, щоб таких фаз було менше, ми придумали елемент із застосуванням одностороннього руху на вул. Героїв Майдану. Тому на цю вулицю зможуть з’їжджати машини з вул. Лук’яновича і при цьому одночасно із вул. Героїв Майдану можна буде їхати на вул. Коперника. Тобто потоки будуть переплітатись, рух буде одночасним. Таким чином буде значне зменшення затримок руху на перетині перехрестя», – пояснив Андрій Білий.

Також розроблений проєкт передбачає можливість повороту з вул. Сахарова наліво, на вул. Нечуя-Левицького, аби згодом тут можна було запустити трамвайний маршрут Залізничний вокзал – Аквапарк.

Смуги громадського транспорту будуть суміжні для автобусів і трамваїв. Для пішоходів і велосипедистів облаштують безпечні переходи.

У проєкті передбачили можливість з’єднання вул. Сахарова із вул. Коперника трамвайною колією. Таким чином можна було б запустити ще один маршрут Аквапарк – площа Ринок. Втім із втіленням цієї ідеї є певні труднощі.

«Проєкт передбачає наявність 200 м колії, яка би перетинала вул. Вітовського у напрямку вул. Коперника. У майбутньому можна було б запустити надзвичайно швидкий трамвай, доїзд яким із аквапарку до площі Ринок займає 20 хвилин. Цей маршрут ми пропрацьовуємо, але є складність: між будинками на вул. Коперника є надзвичайно мала відстань, сучасні ДБН не дозволяють цю колію так прокласти. Тому треба отримати погодження від профільного міністерства. Але таку можливість ми передбачаємо», – розповів Андрій Білий.

Також посадовець закликав усіх львів’ян ділитися власними зауваженнями та ідеями щодо згаданого перехрестя та вул. Вітовського.

Щодо реконструкції самої вул. Вітовського, то зараз лише розробляється проєкт. Його напрацьовують із врахуванням відновлення відновлення Пелчинського ставу.

Попередньо відомо, що тут будуть по дві-три смугу руху, в тому числі й окрема для громадського транспорту. Почати роботи на вул. Вітовського у мерії планують у 2021 році.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.