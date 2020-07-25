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У Львові запрацював мотопатруль

Наталя Дуляба

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У Львові почав працювати мотопатруль. Відтепер щодня містом патрулюватимуть 9 екіпажів поліцейських на мотоциклах. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

Львів став другим містом в Україні (після Києва), де запрацював мотопатруль. Щодня на вулицях Львова працюватимуть 9 екіпажів правоохоронців.

Новоутворені бригади мотопатруля пройшли навчання, а також оснащенні обладнанням, необхідним для роботи. Екіпажі будуть виїжджати на порушення Правил дорожнього руху, екстрені ситуації як, наприклад, замінування, вибухи і пожежі, при необхідності здійснюватимуть супровід колон.

Як зауважив очільник патрульної поліції Львівщини Роман Пилипенко, основною перевагою мотопатруля є його оперативність, адже через затори правоохоронці не завжди можуть швидко приїхати на місце виклику.

«Мене дуже тішить, що саме Львів після столиці має цей вид патруля, бо специфіка міста не зовсім часто нам вчасно дозволяє приїхати на ту чи іншу подію. Автомобіль буде їхати довго, піший патруль буде йти довго, тому мобільність і оперативність мотопатруля – основне. Ще раз хочу подякувати особовому складу, який наполегливо працював, вчора склав іспити і крім навичок керування мотоциклами, пройшов додаткові курси з домедичної допомоги», – відзначив Роман Пилипенко.

Зазначимо, що у Львові також працюють велопатрулі та піші патрулі, а тепер – ще й мотопатрулі.

Фото: ЛМР

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