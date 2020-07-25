Окупанти продовжують обстрілювати українських військових

Протягом минулої доби, 24 липня, збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог обстріляв позиції українських військових поблизу Старогнатівки, Гнутового, Лебединського, Пищевика та Широкиного.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник відкривав вогонь у бік наших позицій біля Новотошківського і Хутора Вільного.

Окупанти використовували заборонені міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатомети, кулемети і стрілецьке озброєння.

Внаслідок ворожих обстрілів 24 липня втрат серед українських військовослужбовців не було.

«Підрозділи Об’єднаних сил своєчасно реагували на збройні провокації противника та вогнем у відповідь змушували окупантів відмовитися від продовження агресивних дій. За даними розвідки, минулої доби українські воїни поранили одного загарбника», – кажуть у штабі ООС.

Від початку доби 25 липня російські збройні формування двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Поранених чи загиблих серед українських захисників нема.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», противник вів вогонь з мінометів калібру 82 мм неподалік Опитного. Також ворог задіяв гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети поблизу Водяного.

За наявною інформацією втрат за поточну добу серед українських воїнів немає.

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