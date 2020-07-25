ОСТАННІ НОВИНИ

На Стрийщині поліцейський збив пішохода і втік

Наталя Дуляба

|

34-річний поліцейський, керуючи автомобілем ВАЗ-2107, у Стрийському районі збив пішохода і втік із місця ДТП. Його звільнили з роботи. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Аварія сталась ввечері 19 липня у селі Верчани Стрийського району. Встановлено, що невідомий водій, керуючи невстановленим автомобілем, збив пішохода та втік.

Постраждалого, 45-річного місцевого мешканця, із різними травмами госпіталізували у лікарню.

Правоохоронці почали шукати водія-втікача і 22 липня таки встановили його особу. Винуватцем ДТП виявився 34-річний працівник одного з територіальних підрозділів поліції Львівщини, який керував автомобілем ВАЗ-2107. Машину у нього вилучили.

Горе-поліцейського вже звільнили з лав Нацполіції України. Триває службове розслідування.

«Начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області Василь Віконський зустрівся з родичами травмованого чоловіка, висловив їм свої співчуття та запевнив, що досудове розслідування буде проведено об’єктивно та неупереджено», – йдеться у повідомленні.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Перший день роботи львівських дитсадків: що змінилось для дітей та батьків
Наталя ДУЛЯБА, Ольга ДЕНИСЯКА
Перший день роботи львівських дитсадків: що змінилось для дітей та батьків

Після чотирьох місяців вимушеного карантину через COVID-19 у Львові нарешті дозволили відкрити дитячі садки. До організа...

Здорове харчування на Львівщині: «АТБ» динамічно розширює мережу в західних регіонах
Анастасія ПИЖ
Здорове харчування на Львівщині: «АТБ» динамічно розширює мережу в західних регіонах

Перші шість місяців поточного року стали безпрецедентним випробуванням на міцність як для вітчизняного торговельного біз...

Наймолодший хормейстер України. Історія 26-річного диригента Львівської опери
Соломія ГОЛОВІНА
Наймолодший хормейстер України. Історія 26-річного диригента Львівської опери

Працював три роки артистом хору «Київ», був диригентом у камерному хорі «Intermezzo» (Київ), керував вокальним ансамбле...

Онлайн-навчання чи за шкільною партою: як вчитимуться учні з 1 вересня?
Вероніка РОЙ
Онлайн-навчання чи за шкільною партою: як вчитимуться учні з 1 вересня?

Коронавірус вніс свої корективи у звичне життя кожної людини. У цей непростий час зміни торкнулися і освітньої сфери. З ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...