На Стрийщині поліцейський збив пішохода і втік

34-річний поліцейський, керуючи автомобілем ВАЗ-2107, у Стрийському районі збив пішохода і втік із місця ДТП. Його звільнили з роботи. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась ввечері 19 липня у селі Верчани Стрийського району. Встановлено, що невідомий водій, керуючи невстановленим автомобілем, збив пішохода та втік.

Постраждалого, 45-річного місцевого мешканця, із різними травмами госпіталізували у лікарню.

Правоохоронці почали шукати водія-втікача і 22 липня таки встановили його особу. Винуватцем ДТП виявився 34-річний працівник одного з територіальних підрозділів поліції Львівщини, який керував автомобілем ВАЗ-2107. Машину у нього вилучили.

Горе-поліцейського вже звільнили з лав Нацполіції України. Триває службове розслідування.

«Начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області Василь Віконський зустрівся з родичами травмованого чоловіка, висловив їм свої співчуття та запевнив, що досудове розслідування буде проведено об’єктивно та неупереджено», – йдеться у повідомленні.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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