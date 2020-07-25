На Сокальщині затримали рекетира, який вимагав у знайомого 3000 доларів

Правоохоронці спіймали 38-річного мешканця Сокальщини, який займався рекетом. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

23 липня до поліції звернувся 62-річний мешканець одного зі сіл Сокальського району. Він розповів, що до нього додому приїхав 38-річний житель сусіднього селища та сплатити 3000 доларів. При цьому зловмисник залякував господаря та погрожував йому фізичною розправою.

На місце прибула слідчо-оперативна група та інші служби територіального підрозділу поліції. Встановивши, на якому автомобілі поїхав зловмисник, правоохоронці негайно почали пошуки. Після переслідування зловмисника таки затримали.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.189 (вимагання) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Суд помістив підозрюваного цілодобовий домашній арешт. Наразі триває досудове розслідування.

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