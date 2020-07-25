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На Миколаївщині не розминулися «Фольксваген» і «Рено»

Наталя Дуляба

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Внаслідок зіткнення у Миколаївському районі у лікарню потрапив 27-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Як встановили правоохоронці, аварія сталась у п’ятницю ввечері, 24 липня, на дорозі Миколаїв – Жидачів – Калуш.

Водій «Фольксвагена», 26-річний львів’янин, не надав перевагу в русі автомобілю «Рено», за кермом якого перебував 69-річний мешканець Львова, внаслідок чого сталося зіткнення.

В аварії постраждав 27-річний пасажир «Фольксвагена». Його із різними травмами забрали у лікарню.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі із позбавленням права керувати транспортними засобами на такий же строк.

Наразі триває слідство, поліцейські встановлюють всі обставини ДТП.

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