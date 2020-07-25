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На Львівщині прогнозують спеку і грози

Наталя Дуляба

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У неділю, 26 липня, у Львові та області синоптики прогнозують до 27 градусів тепла, грози та навіть град. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

 

Температура вночі становитиме 13-18 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до максимально позначки +27°C. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, вдень місцями шквали до 15-20 м/с.

Мінлива хмарність. Вдень по всій території  Львівщини пройдуть помірні короткочасні дощі, грози, подекуди навіть град. Вночі та вранці слабкий туман.

 

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