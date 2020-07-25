На Львівщині оголосили високу пожежну небезпеку

Протягом вихідних 25-26 липня на Львівщині спостерігатиметься висока пожежна небезпека, у деяких районах області – IV клас небезпеки. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Через високу пожежну небезпеку мешканців Львівщини закликають дотримуватися правил безпеки. Особливо обачними варто бути у Кам’янка-Бузькому, Яворівському та Мостиському районах, адже тут прогнозують IV клас пожежної небезпеки.

«Зважаючи на те, що під час пожежонебезпечного періоду значно зростає ризик виникнення пожеж у природних екосистемах, закликаємо громадян не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування у природних екосистемах. В разі виникнення пожежі чи іншої надзвичайної ситуації негайно викликайте Службу порятунку за номером 101! Пам’ятайте, що лише дотримання елементарних правил пожежної безпеки застереже від трагічних наслідків та матеріальних збитків», – наголошують у ДСНС.

Зазначимо, що в п’ятницю ввечері, 24 липня, пожежа сухостою спалахнула на відкритій території у селі Ракова Старосамбірського району. Рятувальники загасили вогонь, який охопив стерню площею 0,2 га.

Вогонь у вітряну погоду є особливо небезпечним, тим паче на відкритих територіях, у лісах та лісосмугах! Неконтрольований вогонь при сухій та вітряній погоді швидко поширюється, знищуючи гектари трави, пошкоджує і випалює дерева та житлові будинки. Дотримуйтеся правил безпеки!

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