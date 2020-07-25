Червоноградець жорстоко побив відвідувача кафе через конфлікт

Суд помістив під варту 36-річного мешканця Червонограда, який у місцевому кафе жорстоко побив чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Встановлено, що інцидент стався у п’ятницю ввечері, 24 липня, в одному із кафе Червонограда.

36-річний місцевий мешканець жорстоко побив відвідувача закладу через конфлікт, який виник між ними. Постраждалий, 48-річний червоноградець, отримав численні травми, його госпіталізували.

Лиходія правоохоронці затримали протягом кількох годин. Йому оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ.

Санкція цієї статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Суд вже призначив зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Наразі триває слідство.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.