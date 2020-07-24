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У Львові через ремонт два трамваї змінять маршрут, ще два не курсуватимуть

Вероніка Рой

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У п’ятницю, 24 липня, через заміну аварійної ділянки колії не курсуватимуть трамваї на перехресті вулиць Підвальна-Руська. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Два трамвайні маршрути курсуватимуть за зміненим маршрутом:

  • Маршрут № 2: вул. Коновальця — вул. Мельника — вул. Чупринки — вул. Київська — вул. Котляревського — вул. Нечуя Левицького — вул. Вітовського — вул. Франка — вул. Личаківська — вул. Пасічна; та в зворотному напрямку.
  • Маршрут № 7 — вул. Церква Анни — вул. Городоцька — пл. Князя Ярослава Осмомисла — вул. Богдана Хмельницького — вул. Замарстинівська — вул. Торф’яна; та у зворотному напрямку.

Натомість трамваї № 1 та № 9 не курсуватимуть.

Роботи планують завершити сьогодні орієнтовно до 14 год.

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