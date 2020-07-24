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У Дублянах «Лада» збила 8-річного хлопчика на електросамокаті

Вероніка Рой

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У четвер, 23 липня, у місті Дубляни автомобіль «Лада» збив 8-річного хлопчика, що їхав на електричному самокаті. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

ДТП сталася близько 16:35 год. між будинками на вулиці Шевченка у місті Дубляни. Зокрема, водій авто ВАЗ-2106, мешканець Жовківського району, наїхав на 8-річного  хлопчика, який їхав на електричному самокаті. У результаті ДТП дитина отримала тілесні ушкодження та з діагнозом «перелом ноги»  була  доставлена у лікарню.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Наразі проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Фото: Нацполіція Львівщини

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