Ще 111 бійців АТО зі Львова отримають по сто тисяч. Список

Сьогодні, 24 липня, виконавчий комітет Львівської міськради затвердив перелік бійців АТО, які отримають по 100 тисяч гривень одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

По 100 тисяч гривень найближчим часом отримають ще 111 військових зі Львова. Для цього з бюджету міста виділять 11,1 мільйона гривень.

Львівський портал подає перелік учасників АТО, які найближчим часом отримають матеріальну допомогу:

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОН

1. Максимець Анатолій Андрійович

2. Назар Богдан Васильович

3. Плужник Володимир Миколайович

4. Процайло Роман Романович

ЗАЛІЗНИЧНИЙ РАЙОН

5. Буданов Роман Євгенович

6. Бучко Павло Олегович

7. Гірняк Ігор Степанович

8. Дзьоник Володимир Володимирович

9. Дьомін Олександр Ігорович

10. Йолкін Михайло Вікторович

11. Кряженков Юрій Юрійович

12. Липка Тарас Романович

13. Лучит Олег Дмитрович

14. Мальгівський Іван Любомирович

15. Манаєв Геннадій Володимирович

16. Мельота Зеновій Михайлович

17. Олійник Степан Павлович

18. Смирнов Сергій Олександрович

19. Сорочич Ігор Миколайович

20. Струк Володимир Романович

21. Сухарєв Ігор Валерійович

22. Філімонов Денис Володимирович

23. Чазов Денис Ігорович

24. Шеванов Вадим Олегович

ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОН

25. Безушко Зіновій Ярославович

26. Бекер Олег Яремович

27. Бондарець Ігор Миколайович

28. Гунька Олександр Ігорович

29. Деркач Андрій Іванович

30. Зубаль Володимир Антонович

31. Кремінець Степан Іванович

32. Кураш Олег Віталійович

33. Куценко Віктор Васильович

34. Лукасевич Михайло Михайлович

35. Миколів Степан Володимирович

36. Пірнач Віктор Аркадійович

37. Постолатій Андрій Анатолійович

38. Савуцька Наталія Романівна

39. Сінюков Андрій Олександрович

40. Чайка Олесь Григорович

41. Чопей Святозар Степанович

42. Юр’єва Наталія Юріївна

СИХІВСЬКИЙ РАЙОН

43. Бучинський Павло Станіславович

44. Головань Тарас Володимирович

45. Демчина Микола Миколайович

46. Дергачов Вадим Сергійович

47. Згурець Володимир Григорович

48. Кістечко Юрій Богданович

49. Козаченко Андрій Євгенович

50. Косач Юрій Григорович

51. Лебеденко Володимир Анатолійович

52. Лисенко Степан Дмитрович

53. Лонська Інна Анатоліївна

54. Луцишин Іван Петрович

55. Николів Петро Володимирович

56. Пелех Ростислав Ярославович

57. Полятикін Вадим Анатолійович

58. Прокопів Петро Дмитрович

59. Путьківський Андрій Володимирович

60. Сидорович Олег Олександрович

61. Спішняк Ростислав Вікторович

62. Трав’ян Костянтин Олександрович

63. Шикула Володимир Євгенович

64. Штогрин Юрій Михайлович

ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН

65. Гудима Віталій Валерійович

66. Гуменюк Володимир Віталійович

67. Дорохов Сергій Олександрович

68. Дубик Роман Ігорович

69. Кадюк Олександр Станіславович

70. Кожем’яка Вадим Іванович

71. Кузнецов Андрій Олександрович

72. Лаба Петро Григорович

73. Макогін Андрій Ігорович

74. Мельничук Роман Михайлович

75. Пристацька Наталія Богданівна

76. Разумова Світлана Степанівна

77. Садовський Микола Степанович

78. Ташак Степан Богданович

79. Теслюк Василь Дмитрович

80. Харпак Віталій Борисович

81. Челпанов Віталій Геннадійович

82. Яромій Іван Васильович

83. Ястремська Галина Іванівна

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН

84. Бенець Андрій Богданович

85. Боберський Ігор Степанович

86. Бойко Михайло Миколайович

87. Войтович Василь Васильович

88. Воїнова Анелія Анатоліївна

89. Гавринцев Олексій Юрійович

90. Гнатушок Тадей Євгенович

91. Демчишин Володимир Михайлович

92. Дробина Дмитро Олександрович

93. Жечев Ірина Степанівна

94. Карпа Богдан Володимирович

95. Кривдик Роман Володимирович

96. Крот Олександр Миколайович

97. Лазурак Богдан Володимирович

98. Некрашевич Роман Миколайович

99. Нестерович Ярослав Романович

100. Онищак Андрій Михайлович

101. Пашко Юрій Богданович

102. Пришляк Дмитро Васильович

103. Савчук Іван Васильович

104. Сверида Юрій Миронович

105. Сенько Назар Васильович

106. Сотніков Дмитро Михайлович

107. Тимченко Валерій Іванович

108. Тимчишин Ігор Євгенович

109. Хрунь Володимир Михайлович

110. Юренко Олександр Юрійович

111. Ясниський Володимир Святославович

Додамо, що програму фінансової підтримки учасників АТО, які є мешканцями Львова, мерія прийняла у 2015 році. По 100 тисяч гривень бійці отримуватимуть включно до 2022 року. Загалом на такі виплати у бюджеті міста передбачили 610 мільйонів гривень.

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