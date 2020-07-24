ОСТАННІ НОВИНИ

Ще 11 львів'ян отримали 200 балів за ЗНО

Андрій Котенський

|

З’явились наступні результати цьогорічного ЗНО. Так, 200-бальниками з історії України стало 5 юних львів’ян, з української мови та літератури — 3, з біології – 2, з англійської мови — 1. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

 

Попередньо було відомо, що львівські випускники отримали 23 результати по 200 балів за ЗНО з математики (15) та фізики (8). А п’ятеро львів’ян зібрали по 400 балів.

Традиційно з бюджету Львова вони отримають премії в межах Програми підтримки обдарованої молоді.

Як відомо, по 5000 грн отримають випускники закладів освіти Львова, які отримали 200 балів за результатами ЗНО з базової дисципліни, по 10 000 грн, які отримали 400 балів, і 20 000 грн, які отримали 600 балів.

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Перший день роботи львівських дитсадків: що змінилось для дітей та батьків
Наталя ДУЛЯБА, Ольга ДЕНИСЯКА
Перший день роботи львівських дитсадків: що змінилось для дітей та батьків

Після чотирьох місяців вимушеного карантину через COVID-19 у Львові нарешті дозволили відкрити дитячі садки. До організа...

Здорове харчування на Львівщині: «АТБ» динамічно розширює мережу в західних регіонах
Анастасія ПИЖ
Здорове харчування на Львівщині: «АТБ» динамічно розширює мережу в західних регіонах

Перші шість місяців поточного року стали безпрецедентним випробуванням на міцність як для вітчизняного торговельного біз...

Наймолодший хормейстер України. Історія 26-річного диригента Львівської опери
Соломія ГОЛОВІНА
Наймолодший хормейстер України. Історія 26-річного диригента Львівської опери

Працював три роки артистом хору «Київ», був диригентом у камерному хорі «Intermezzo» (Київ), керував вокальним ансамбле...

Онлайн-навчання чи за шкільною партою: як вчитимуться учні з 1 вересня?
Вероніка РОЙ
Онлайн-навчання чи за шкільною партою: як вчитимуться учні з 1 вересня?

Коронавірус вніс свої корективи у звичне життя кожної людини. У цей непростий час зміни торкнулися і освітньої сфери. З ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...