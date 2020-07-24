Ще 11 львів'ян отримали 200 балів за ЗНО

З’явились наступні результати цьогорічного ЗНО. Так, 200-бальниками з історії України стало 5 юних львів’ян, з української мови та літератури — 3, з біології – 2, з англійської мови — 1. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

Попередньо було відомо, що львівські випускники отримали 23 результати по 200 балів за ЗНО з математики (15) та фізики (8). А п’ятеро львів’ян зібрали по 400 балів.

Традиційно з бюджету Львова вони отримають премії в межах Програми підтримки обдарованої молоді.

Як відомо, по 5000 грн отримають випускники закладів освіти Львова, які отримали 200 балів за результатами ЗНО з базової дисципліни, по 10 000 грн, які отримали 400 балів, і 20 000 грн, які отримали 600 балів.