«ПроЦеСтворення»: у Львові з'явився ще один мурал

У дворику львівської Академії мистецтв 24 липня відкрили мурал «ПроЦеСтворення». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі галереї ЛНАМ.

Автор проєкту – стріт-арт художник Сергій Радкевич, який є випускником ЛНАМ. За його задумом, мурал символізує філософський аспект процесу творення. Розмір нового арт-об’єкту 29,5 на 3 метри. Оглянути концептуальну композицію «ПроЦеСтворення» можна в подвір’ї галереї ЛНАМ у Львові за адресою: вул. Кубійовича, 35б.

Художник Сергій Радкевич через символічні коди зобразив на муралі процес творення як складний філософський механізм, що розпочинається від «руки Творця» та завершується специфікою сприйняття кожної особистості. Автор розробляв ідею проекту близько 3 тижнів, створення роботи у подвір’ї галереї зайняло 7 днів.

При розробці проєкту художник шукав інспірації в кращих зразках школи Баухаусу та творах українського модернізму.

«Я поставив перед собою дві задачі – обережно увійти в даний простір та одночасно оновити його. Не хотів радикально щось змінювати чи руйновувати, адже ця стіна у подвір’ї добре проглядається з центрального входу до Академії. Важливо було максимально використати площину стіни, тому запланований розмір розпису був збільшений майже до 30 м в довжину. Цей стінопис є розповіддю про процес від творця художника до глядача, що передані у вигляді символів руки, ока, нейронних зв’язків», – розповів автор муралу Сергій Радкевич.

Зазначимо, проєкт втілений за підтримки Українського культурного фонду.

Довідка:

Сергій Радкевич народився в 1987 р. в м. Луцьк. Закінчив кафедру монументального живопису Львівської національної академії мистецтв (2011). Активно працює в напрямках муралізму, стріт-арту, графіки, живопису та інсталяції. Учасник чисельних виставок, фестивалів пленерів: Друга Премія PinchukArtCentre (2011), шорт-ліст PinchukArtCentre Prize (2018) та МУХІ (2017); співорганізатор Black Circle Festival. Автор численних стріт-арт об’єктів в Україні та за кордоном. Роботи знаходяться в Fine Art Fund (США), Street Art Museum (РФ), Музей Корсаків (Україна).

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: галерея ЛНАМ