ОСТАННІ НОВИНИ

На вулиці Самбірській збудують котеджі

Наталя Дуляба

|

ТзОВ «Львів-Буд» зведе на вул. Самбірській, 5, що у Залізничному районі Львова, чотири котеджі. Відповідні містобудівні умови та обмеження сьогодні, 24 липня, видав виконавчий комітет Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Так, на вул. Самбірській, 5 спорудять чотири індивідуальні зблоковані житлові будинки.

Будівництво вестимуть на земельній ділянці площею 0,08 га, яка належить до зони Ж-1 – зони садибної забудови відповідно до зонінгу Залізничного району. Зараз тут розташований особняк, який мерія дозволила знести.

(Натисніть на зображення для збільшення)

ТзОВ «Львів-Буд» збирається звести чотири зблоковані котеджі, які матимуть по три поверхи. Майбутнє житло знаходитиметься фактично на околиці Львова.

Своїм рішенням виконавчий комітет дозволив забудувати земельну ділянку на 45%, а також встановив, що висота котеджів не повинна перевищувати 15,7 м.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Львів-Буд» існує з 2013 року і займається будівництвом. Засновником підприємства є 35-річний уродженець Сколе Олександр Дубовик.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Перший день роботи львівських дитсадків: що змінилось для дітей та батьків
Наталя ДУЛЯБА, Ольга ДЕНИСЯКА
Перший день роботи львівських дитсадків: що змінилось для дітей та батьків

Після чотирьох місяців вимушеного карантину через COVID-19 у Львові нарешті дозволили відкрити дитячі садки. До організа...

Здорове харчування на Львівщині: «АТБ» динамічно розширює мережу в західних регіонах
Анастасія ПИЖ
Здорове харчування на Львівщині: «АТБ» динамічно розширює мережу в західних регіонах

Перші шість місяців поточного року стали безпрецедентним випробуванням на міцність як для вітчизняного торговельного біз...

Наймолодший хормейстер України. Історія 26-річного диригента Львівської опери
Соломія ГОЛОВІНА
Наймолодший хормейстер України. Історія 26-річного диригента Львівської опери

Працював три роки артистом хору «Київ», був диригентом у камерному хорі «Intermezzo» (Київ), керував вокальним ансамбле...

Онлайн-навчання чи за шкільною партою: як вчитимуться учні з 1 вересня?
Вероніка РОЙ
Онлайн-навчання чи за шкільною партою: як вчитимуться учні з 1 вересня?

Коронавірус вніс свої корективи у звичне життя кожної людини. У цей непростий час зміни торкнулися і освітньої сфери. З ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...