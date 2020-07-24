На вулиці Самбірській збудують котеджі

ТзОВ «Львів-Буд» зведе на вул. Самбірській, 5, що у Залізничному районі Львова, чотири котеджі. Відповідні містобудівні умови та обмеження сьогодні, 24 липня, видав виконавчий комітет Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, на вул. Самбірській, 5 спорудять чотири індивідуальні зблоковані житлові будинки.

Будівництво вестимуть на земельній ділянці площею 0,08 га, яка належить до зони Ж-1 – зони садибної забудови відповідно до зонінгу Залізничного району. Зараз тут розташований особняк, який мерія дозволила знести.

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ТзОВ «Львів-Буд» збирається звести чотири зблоковані котеджі, які матимуть по три поверхи. Майбутнє житло знаходитиметься фактично на околиці Львова.

Своїм рішенням виконавчий комітет дозволив забудувати земельну ділянку на 45%, а також встановив, що висота котеджів не повинна перевищувати 15,7 м.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Львів-Буд» існує з 2013 року і займається будівництвом. Засновником підприємства є 35-річний уродженець Сколе Олександр Дубовик.

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