На BookForum завітає лауреат Гонкурівської премії Ніколя Матьє

Цьогоріч на BookForum вперше завітає французький письменник, лауреат Гонкурівської премії, автор роману, що став справжнім гімном молодості та безтурботності – Ніколя Матьє. Про це інформує пресслужба Форуму видавців.

Ніколя Матьє родом з міста Епіналь, що у Франції. Вивчав історію мистецтва та кіно, згодом переїхав до Парижа і спробував себе у багатьох сферах, зокрема працював й журналістом.

Дебютував письменник у 2014 році з романом під назвою «Війна тварин», який отримав чимало нагород та ліг в основу шестисерійного однойменного серіалу режисера Алена Тасми. А вже в 2018 році Ніколя Матьє досяг найбільшого літературного визнання у франкомовному світі – здобув найпрестижнішу літературну премію Франції – Гонкурівську за свій другий роман «Діти їхні».

«Діти їхні» – роман про підлітків, що виросли у забутому, безнадійному регіоні Франції у 90-х роках. Це книга про соціальні проблеми і молодіжну політику, про секс, наркотики, алкоголь та бажання вирватись із рідного міста, де панує безробіття та деіндустріалізація.

Цією історією Ніколя хотів показати світ, з якого він родом. Він написав надзвичайно реальну і близьку багатьом історію, адже в кожній країні є області, що були «забутими».

У Франції продано майже 420 000 примірників роману, права на переклад придбали 20 країн. А в липні 2020 року книга «Діти їхні» вийшла й в українському перекладі від Ірини Славінської у Видавництві Старого Лева.

Нагадаємо, що 27 Львівський міжнародний BookForum відбудеться 16-20 вересня в онлайн-форматі.

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Фото: Форум видавців