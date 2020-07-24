Львів’ян запрошують на Jazz Weekend на даху

У Львові відбудеться Jazz Weekend на даху під зорями. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Довгоочікуваний живий концерт кращих джазменів міста та Павла Ільницького пройде 16 серпня у !FESTrepublic на вул. Старознесенській. Вперше у форматі open air. Початок о 19:00

«Літній оксамит львівського надвечір’я, приємна компанія, атмосферність у повітрі і келих вина у супроводі якісного блюзу… Ви теж скучили за цим? Тоді запрошуємо Вас!», – закликають організатори.

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Придбати квитки можна за посиланням тут: Gastroli