Львів’ян запрошують на Jazz Weekend на даху

У Львові відбудеться Jazz Weekend на даху під зорями. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.
Довгоочікуваний живий концерт кращих джазменів міста та Павла Ільницького пройде 16 серпня у !FESTrepublic на вул. Старознесенській. Вперше у форматі open air. Початок о 19:00
«Літній оксамит львівського надвечір’я, приємна компанія, атмосферність у повітрі і келих вина у супроводі якісного блюзу… Ви теж скучили за цим? Тоді запрошуємо Вас!», – закликають організатори.
Придбати квитки можна за посиланням тут: Gastroli
Владислава Підлісна