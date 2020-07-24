Керівника лікарні на Львівщині впіймали на хабарі

Керівника комунальної лікарні одного з міст Львівщини викрили на хабарі у 2 тисячі доларів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Лікар вимагав у пацієнтки 2 тисячі доларів США за оформлення фіктивних медичних документів для отримання державних виплат.

Зловмисник вимагав від пацієнтки неправомірну вигоду в сумі 2 тисячі доларів США за оформлення медичних документів про наявність у неї захворювання дихальних шляхів, на підставі яких жінка могла отримати державні виплати за станом здоров’я.

Правоохоронці викрили зловмисника сьогодні, 24 липня, під час одержання ним частини неправомірної вигоди у сумі 1 тисячі доларів США. Проводяться невідкладні слідчі дії.

Також вирішується питання щодо повідомлення керівнику лікарні про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ, а також обрання йому запобіжного заходу.

За вчинене медику загрожує покарання – позбавлення волі від п’яти до десяти років. Досудове розслідування триває.

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Фото: поліція Львівщини