ОСТАННІ НОВИНИ

Керівника лікарні на Львівщині впіймали на хабарі

Соломія Головіна

|

Керівника комунальної лікарні одного з міст Львівщини викрили на хабарі у 2 тисячі доларів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Лікар вимагав у пацієнтки 2 тисячі доларів США за оформлення фіктивних медичних документів для отримання державних виплат.

Зловмисник вимагав від пацієнтки неправомірну вигоду в сумі 2 тисячі доларів США за оформлення медичних документів про наявність у неї захворювання дихальних шляхів, на підставі яких жінка могла отримати державні виплати за станом здоров’я.

Правоохоронці викрили зловмисника сьогодні, 24 липня, під час одержання ним частини неправомірної вигоди у сумі 1 тисячі доларів США. Проводяться невідкладні слідчі дії.

Також вирішується питання щодо повідомлення керівнику лікарні про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ, а також обрання йому запобіжного заходу.

За вчинене медику загрожує покарання – позбавлення волі від п’яти до десяти років. Досудове розслідування триває.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: поліція Львівщини

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Перший день роботи львівських дитсадків: що змінилось для дітей та батьків
Наталя ДУЛЯБА, Ольга ДЕНИСЯКА
Перший день роботи львівських дитсадків: що змінилось для дітей та батьків

Після чотирьох місяців вимушеного карантину через COVID-19 у Львові нарешті дозволили відкрити дитячі садки. До організа...

Здорове харчування на Львівщині: «АТБ» динамічно розширює мережу в західних регіонах
Анастасія ПИЖ
Здорове харчування на Львівщині: «АТБ» динамічно розширює мережу в західних регіонах

Перші шість місяців поточного року стали безпрецедентним випробуванням на міцність як для вітчизняного торговельного біз...

Наймолодший хормейстер України. Історія 26-річного диригента Львівської опери
Соломія ГОЛОВІНА
Наймолодший хормейстер України. Історія 26-річного диригента Львівської опери

Працював три роки артистом хору «Київ», був диригентом у камерному хорі «Intermezzo» (Київ), керував вокальним ансамбле...

Онлайн-навчання чи за шкільною партою: як вчитимуться учні з 1 вересня?
Вероніка РОЙ
Онлайн-навчання чи за шкільною партою: як вчитимуться учні з 1 вересня?

Коронавірус вніс свої корективи у звичне життя кожної людини. У цей непростий час зміни торкнулися і освітньої сфери. З ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...