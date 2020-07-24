33-річного червоноградця засудили до 8 років тюрми за вбивство батька

Мешканцю Червонограда присудили 8 років в’язниці за вбивство 59-річного батька. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

Ідеться про інцидент, який стався 26 грудня минулого року у Червонограді на Львівщині. Встановлено, що раптовий конфлікт між чоловіками стався у їх спільному помешканні – квартирі на вул. С. Бандери.

Під час сварки молодик спричинив своєму батьку численні удари кухонним ножем у різні частини тіла. Одне із поранень, яке було проникаюче, разом із іншими, виявилось смертельним.

59-річний постраждалий незадовго помер, а його тіло виявили родичі через добу після події. При цьому, сам зловмисник у цей час теж перебував удома.

Такі дії 33-річного фігуранта кваліфіковано за ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті) ККУ.

Його вину довели прокурори Червоноградської місцевої прокуратури. Шевченківський районний суд Львова у липні цього року призначив обвинуваченому покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

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