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Відійшов у вічність отець Михайло Онацко

Андрій Котенський

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На 69-му році життя відійшов у вічність священик церкви святої Анни отець Михайло Онацко. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі львівської міськради.

 

Михайло Онацко народився 19 березня 1952 року в с. Завадів, Яворівського р-ну Львівської області. Із 1980 року навчався у підпільній греко-католицькій духовній семінарії.

У 1987 році був висвячений на диякона, а через рік — на священика блаженної пам’яті Владикою Михайлом Сабригою. Із 1990 року був душпастирем на парафіях: храм св. Миколая (с. Чишки) та храм св. Димитрія (с. Виннички). Із 2002 р. по 2012 р. був на місійний праці у Великобританії в м. Ковентрі і м. Братфорд. Із 2012 року — сотрудник храму святої Анни у м. Львів.

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