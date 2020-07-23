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Судитимуть директора львівського підприємства, який розтратив мільйон державних коштів

Вероніка Рой

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У Львові слідчі повідомили про підозру директору підприємства, який за рік розтратив мільйон гривень державних коштів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Як встановили правоохоронці, протягом 2019-2020 років директор одного з львівських ТзОВ привласнив та розтратив бюджетні кошти у сумі понад 990 тисяч гривень.

Відтак 22 липня слідчі повідомили зловмиснику про підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) та ч.2 ст.366 (Службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – позбавлення волі на термін до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років та з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

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