Судитимуть директора львівського підприємства, який розтратив мільйон державних коштів

У Львові слідчі повідомили про підозру директору підприємства, який за рік розтратив мільйон гривень державних коштів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як встановили правоохоронці, протягом 2019-2020 років директор одного з львівських ТзОВ привласнив та розтратив бюджетні кошти у сумі понад 990 тисяч гривень.

Відтак 22 липня слідчі повідомили зловмиснику про підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) та ч.2 ст.366 (Службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – позбавлення волі на термін до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років та з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.