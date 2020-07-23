На Сколівщині перекинувся квадроцикл: госпіталізували пасажирку

У селі Волосянка Сколівського району водій квадроцикла не впорався з керуванням і перекинувся. Внаслідок цього постраждала 47-річна пасажирка транспортного засобу, її госпіталізували. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

ДТП сталась 22 липня близько 21:45 год. у селі Волосянка Сколівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, 49-річний мешканець Київської області, на грунтовій дорозі не впорався з керуванням квадроциклом, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся. Під час ДТП тілесні ушкодження отримала 47-річна пасажирка квадроцикла, також мешканка Київщини. Її було госпіталізовано.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.