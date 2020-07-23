90 художників з усієї України з’їдуться до Львова на фестиваль графіті

Вже цими вихідними, 25-26 липня, у Львові відбудеться найбільший в Україні графіті-фестиваль «Алярм». До міста Лева з’їдуться 90 художників з усієї України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Фестиваль відбуватиметься на п’яти локаціях та планує перетворити більше тисячі квадратних метрів бетонних поверхонь на мистецькі об’єкти. Для створення графіті-полотен обрані підпірні стіни Львова на:

на вул. Дмитра Вітовського (Центральний парк культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького);

вул. Академіка А. Сахарова (підпірна стіна вздовж трамвайної колії);

вул. Княгині Ольги, 104, 116;

опори трамвайних мостів на вул. Княгині Ольги;

промислові фасади на вул. Панаса Мирного, 24.

До участі були запрошенні більше 90-ти найкращих художників з всієї України, які зберуться до Львова на два дні, щоб подарувати місту більше кольорів.

«Вуличне мистецтво та графіті – це невід’ємний атрибут сучасного міста. Візуальні елементи вуличного мистецтва поширюються містами із величезною швидкістю та утворюють осередки, які постають знаними не лише для мешканців, а й для гостей та відвідувачів міста. Усі охочі можуть прийти і поспостерігати за процесом створення графіті-полотен», – зазначають організатори

Детальніше про подію можна дізнатися за посиланням.