У селі на Скольщині жінка виростила плантацію маку

У Сокальському районі поліцейські вилучили понад 4,5 тисячі рослин маку. Місцевій мешканці, яка його незаконно вирощувала, загрожує семи років тюрми. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Земельну ділянку, на якій було незаконно висіяно понад 4500 рослин снодійного маку, виявили за межами села Хлівчани Сокальського району. Нарковмісні рослини вилучено та скеровано на експертне дослідження. Як встановили правоохоронці, земельна ділянка належить місцевій жительці.

Слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.310 (Посів або вирощування снодійного маку чи конопель) Кримінального кодексу України, за що передбачене покарання – позбавлення волі на термін від трьох до семи років.

Нагадаємо, протягом лише останнього тижня поліцейські виявили 30 фактів незаконного вирощування снодійного маку та 2 факти конопель. Правоохоронці Львівщини виявили та вилучили більше 15 тисяч нарковмісних рослин.

Мешканців Львівщини попереджають про недопущення нелегальних посівів наркотичних рослин на присадибних ділянках, дачах та в інших місцях, адже такі дії підпадають під кримінальну відповідальність.

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Фото: Нацполіція Львівщини