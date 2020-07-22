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У Львові 34 ліфти відремонтують за 35 млн грн

Соломія Головіна

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Цьогоріч у Львові передбачено ремонт 34 ліфтів на суму понад 35 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«Наразі ремонтні роботи завершуються по 4 ліфтах, проекти 4 ліфтів проходять експертизу. Також по 14 ліфтах розробляється кошторисна документація, а по 8 – ведеться підготовча робота», – інформують у департаменті житлового господарства та інфраструктури.

Зокрема, у Галицькому районі цьогоріч капітально відремонтували 1 ліфт та розпочнуть ремонт ще 2 ліфтів.

Як зазначили у Франківській РА, цього року заплановано ремонт 6 ліфтів. При цьому вже завершені роботи на 1 об’єкті, ще на 2 тривають роботи.

Натомість у Шевченківському районі на цей рік планували відремонтувати ліфти у 8 будинках, однак наразі тривають перемовини із мешканцями щодо дофінансування.

У Залізничному районі до кінця року мають завершити роботи на 2 об’єктах.

Також 5 ліфтів будуть ремонтувати цьогоріч у Личаківському районі.

Сихівській РА розповіли, що планують провести капітальний ремонт у 5 будинках у співфінансуванні із мешканцями.

Зазначимо, що у місті діє програма співфінансування ремонту ліфтів для мешканців тих будинків, у яких створені ОСББ. Згідно з цією ухвалою 90% вартості ремонту оплачує місто, а 10% – мешканці.

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