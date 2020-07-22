У будівлі апеляційного суду відреставрують чотири унікальних вітражі

У будинку на пл. Соборна, 7, де сьогодні знаходиться Львівський апеляційний суд, розпочалися роботи з реставрації чотирьох унікальних вітражів, які були виготовлені у майстерні Станіслава-Габріеля Желенського, у 1914 році. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Фінансує роботи інститут Polonikа на замовлення управління охорони історичного середовища ЛМР в рамках проекту «Спільна спадщина». Виконують роботи фахівці з Польщі та України.

Реставрацію унікальних вітражів проводить Марія Шумська-Барвінок. За її словами, роботи повністю мають бути завершені у першій половині грудня.

«Вітражі старі, з 1914 року, з дуже поважним авторством. Вони походять з майстерні Станіслава-Габріеля Желенського. Це краківська майстерня з дуже фаховим виробництвом вітражів. Тому вітражі якісні, цінні і індивідуальні. На сьогодні стан вітражів тяжкий. Їм більше ніж 100 років. І хоча вони вистояли стільки часу, та за цей таки час вони «поплили» — це коли від вертикальної площини іде вигин у ту чи іншу сторону. Тут вигинів дуже багато, є навіть відхилення на 6 см.

Зараз ми акуратно знімаємо вітражі і доправляємо їх у майстерню. Там будемо чисти, ремонтувати, підклеювати і укріплювати. Максимально автентичного, що можливо, залишимо. Адже основний принцип реставрації – зробити настільки мало наскільки можливо, але настільки багато, наскільки це потрібно. Тобто чогось зайвого ми робити не будемо. Замінимо лише неавтентичне скло, яке було вставлене пізніше, щоб не була дірка. Закінчення проекту заплановане у першій половині грудня. Однак зовнішнє охоронне засклення зробимо до вересня», – розповіла Марія Шумська-Барвінок.

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Фото: ЛМР