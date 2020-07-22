На Золочівщині судитимуть чоловіка, котрий напідпитку застрелив сина

У Золочівському районі судитимуть 61-річного чоловіка, котрий, перебуваючи у нетверезому стані, застрелив власного сина. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщині.

Інцидент трапився цьогоріч 26 лютого у селі Залісся, що у Золочівському районі. Того дня під час під час сімейного конфлікту батько напідпитку вистрелив із гладкоствольної рушниці у власного 34-річного сина. Такі дії 61-річного чоловіка було кваліфіковано за ч.1 ст. 115 КК України – умисне вбивство.

На цей час досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт 8 липня скеровано до Золочівського районного до суду для розгляду. За вчинення фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.