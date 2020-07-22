На Донбасі окупанти скинули з безпілотника боєприпас: поранено двох захисників

На Донбасі у середу, 22 липня, поранення отримали двоє українських військових. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

Зазначається, що проти захисників населеного пункту Богданівка російські окупанти застосували безпілотний літальний апарат, з якого скинули гранатометний постріл ВОГ-25.

Двоє військовослужбовців отримали осколкові поранення. Воїнів оперативно доставлено до лікувальних закладів та надано належну медичну допомогу.

«Такі підступні дії російських окупантів без відповіді не залишилися – наші військовослужбовці дали ворогу адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються», – наголошується у інформації штабу.

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