Львівські «Кажани» ініціювали українсько-білоруський волейбольний турнір

Українські волейбольні команди разом з білоруськими клубами створюють спільний турнір «Ліга чотирьох». Ініціатором проєкту виступив львівський волейбольний клуб ВК «Барком-Кажани», який втілив в життя ідею спільного українсько-білоруських змагань після двох років підготовки та перемовин. Про це Львівському порталу повідомили у прсеслужбі волейбольного клубу.

Це перший проєкт такого формату на теренах України. Вчора, 21 липня, разом з білоруськими колегами «Барком-Кажани» організували онлайн-зустріч по реалізації турніру. Наразі запланували у березні провести фінальну частину змагань.

Що стосується формату «Ліги чотирьох, поки це формат «два на два»: два білоруські волейбольні клуби та два українські. Білорусію у «Лізі чотирьох» представлятимуть ВК «Шахтар» з Солігорська та мінський «Будівельник» (ВК «Строитель»). Під прапором України на майданчику гратимуть житомирські «Житичі-ЖНАЕУ» та львівський «Барком-Кажани». При чому, команди змагатимуться не лише за звання переможця турніру: «Ліга чотирьох» матиме заохочувальний призовий фонд.

Ідея «Ліги чотирьох» належить ВК «Барком-Кажани». Зародилась вона ще під час перших зустрічей з білоруськими спортивними колегами. Коли «Шахтар» брав участь у львівському турнірі «Кубок Лева» ( 2018 рік). Завантаженість регулярними матчами та чемпіонатами дещо відтягувала старт турніру. А от в час карантину проєкт про спільний українсько-білоруський турнір нарешті отримав життя.

Формат «два на два» теж тимчасовий. За прогнозами ініціаторів турніру, в майбутньому кількість учасників однозначно збільшуватиметься.

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