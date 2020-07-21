У лісі на Жовківщині грибник натрапив на гранату

В понеділок, 20 липня, під час збору грибів мешканець Жовківщини натрапив на ручну гранату ІІ Світової. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Випадок стався на території села Зіболки Жовківського району. Місцевий мешканець, збираючи гриби у лісі, виявив ручну гранату РГД-5 часів ІІ Світової війни.

На місце прибули надзвичайники, які вилучили боєприпас. Найближчим часом його мають знищити.

ДСНС нагадує мешканцям Львівщини: якщо ви виявили боєприпас або річ, що ззовні схожа на боєприпас, негайно повідомте про знахідку службу порятунку «101».

Категорично заборонено:

– брати такі знахідки до рук, наносити по них удари, намагатись їх розібрати;

– переносити або перекатувати з місця на місце;

– кидати боєприпас у вогнище або розводити над ними полум’я;

– збирати та здавати як металобрухт.

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