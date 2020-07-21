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Озеро на Симоненка планують перетворити у відпочинкову зону

Вероніка Рой

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Цьогоріч планують розпочати роботи із облагородження зони поблизу озера на вул. Симоненка у Львові. Тут планують зробити відпочинкову зону, яку об’єднають із громадськими просторами біля сусідніх школи, медіатеки та поліклініки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Планується, що озеро на вул. Симоненка буде набережна, підхід до води, а також пляжна частина, де люди зможуть відпочивати. Крім цього планують облаштувати прогулянкову доріжку, оновити вуличні меблі та освітлення. Також неподалік озера зроблять амфітеатр для різноманітних концертів та виступів.

Роботи з облагородження зони поблизу озера на вул. Симоненка планують розпочати цьогоріч, а от закінчити до кінця 2021 року.

Зазначимо, у 2018 році з природоохоронного фонду на покращення благоустрою та технічного стану водойми були виділені асигнування у розмірі 408 тисяч грн. Крім того у 2019 році додатково виконано роботи з очищення водойми на суму 49 тисяч грн.

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