Львів’ян кличуть на екскурсії Митрополичими садами

До 155 Дня народження Андрея Шептицького львів’ян запрошують дізнатися більше про видатного єпископа УГКЦ, прогулявшись Митрополичими садами. Про це пише Духовна велич Львова.

З нагоди 155-ліття від уродин Андрея Шептицького всіх охочих запрошують дізнатися більше про його життя та діяльність на Святоюрській горі, пройшовшись стежками Митрополичих садів.

Львів’ян та гостей міста запрошують на оглядові або авторські екскурсії, а також квести.

Оглядові екскурсії Митрополичими садами триватимуть 40 хв. Учасники матимуть можливість ознайомитись з історією Святоюрського комплексу та роздивитись інсталяції, пов’язані з життям та діяльністю Митрополита Андрея Шептицького, а також провести час у садах.

Квести для молоді (14-18 років) розраховані на 60 хв. У процесі гри можна буде відкрити для себе постать Митрополита Андрея в новому цікавому форматі. Молодіжний квест охоплюватиме локацію Митрополичих садів, площу перед собором св. Юра та сквер. На переможців чекає приз.

Авторська інтерактивна екскурсія (60 хв) включатиме також музичний супровід.

Розклад екскурсій:

28 липня

Авторська екскурсія: 17:00-18:00; 19:00-20:00.

Квест для молоді: 13:00-14:00.

Оглядові екскурсії: 12:00-16:30; 18:00-18:30.

29 липня

Авторська екскурсія: 17:00-18:00; 19:00-20:00.

Квест для молоді: 13:00-14:00.

Оглядові екскурсії: 12:00- 16:30; 18:00-18:30.

30 липня

Авторська екскурсія: 17:00-18:00; 19:00-20:00.

Квест для молоді: 13:00-14:00.

Оглядові екскурсії: 12:00-16:30; 18:00-18:30.

Зареєструватися на екскурсії та квести можна за номером телефону: 097-702-77-17.

Нагадаємо, що Львівщина святкуватиме уродини Андрея Шептицького 29 липня. З цієї нагоди у Львові відкриють мурал, присвячений релігійному діячеві.

Львівський портал побував на хорах собору святого Юра і побачив святиню з висоти. Наш репортаж читайте за цим посиланням.

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