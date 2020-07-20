За напад на молоду львів’янку рецидивіст відсидить 6 років за ґратами

У Львові до 6 років тюрми засудили 43-річного уродженця Дніпропетровщини, який напав і пограбував молоду дівчину. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Ідеться про інцидент, який стався 4 жовтня 2018 року на вул. Олесницького, 101 у Львові.

Орієнтовно о 21:20 год. не раз судимий за корисливі злочини уродженець Дніпропетровщини напав на 25-річну дівчину. Він вдарив її кулаком в обличчя, поцупив майже 10 000 грн і втік.

Такі дії 43-річного фігуранта кваліфікували за ч.2 ст.186 ККУ (відкрите викрадення чужого майна (грабіж), поєднане із застосуванням фізичного насильства, що не є небезпечним для життя та здоров’я потерпілого, вчинене повторно).

Справу розглядав Залізничний районний суд м. Львова. Вину грабіжника довели, йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі на 6 років.

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