За напад на львів’янина двом розбійникам «світить» до 10 років тюрми

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо українця та грузина, які вдерлись у помешкання 50-річного львів’янина і, погрожуючи фізичною розправою, вимагали повернути неіснуючий борг. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Встановлено, що подія сталась у Львові орієнтовно о 04:00 год. ранку 1 червня у квартирі на вул. Марка Вовчка.

Двоє невідомих осіб проникли у помешкання 50-річного львів’янина та під приводом повернення неіснуючого боргу вимагали віддати гроші. При цьому зловмисники приставляли до горла чоловіка кухонні ножі, застосовували насильство та погрожували фізичною розправою.

Як з’ясували правоохоронці, до вчинення злочину причетні 44-річний українець та 31-річний грузин. Вони обікрали постраждалого на понад 8000 грн і втекли.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.187 (розбій) ККУ. Фігурантам оголошено підозри, а суд призначив їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

30 липня правоохоронці скерували обвинувальний акт на розгляд Залізничного районного суду м. Львова. За вчинене зловмисникам загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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