У Львові затвердили місця легального продажу кавунів

Львівська міська рада затвердила перелік місць, де цьогоріч можна продавати баштанні культури. Відповідне рішення сьогодні, 20 липня, прийняв виконавчий комітет, передає кореспондент Львівського порталу.

Цьогоріч торгівля баштанними у Львові офіційно стартує 1 серпня і триватиме до 10 жовтня.

Відтак у мерії затвердили перелік місць, де дозволено продавати кавуни. Загалом таких локацій є два десятки, найбільше точок – у Шевченківському та Франківському районах.

Львівський портал писав про те, як правильно обрати стиглий і смачний кавун. Детальніше про це читайте тут.

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