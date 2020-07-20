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У Львові затвердили місця легального продажу кавунів

Наталя Дуляба

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Львівська міська рада затвердила перелік місць, де цьогоріч можна продавати баштанні культури. Відповідне рішення сьогодні, 20 липня, прийняв виконавчий комітет, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Цьогоріч торгівля баштанними у Львові офіційно стартує 1 серпня і триватиме до 10 жовтня.

Відтак у мерії затвердили перелік місць, де дозволено продавати кавуни. Загалом таких локацій є два десятки, найбільше точок – у Шевченківському та Франківському районах.

Львівський портал писав про те, як правильно обрати стиглий і смачний кавун. Детальніше про це читайте тут.

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