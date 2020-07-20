У Львові шукають волонтерів-репетиторів для дітей-сиріт

У Львові шукають волонтерів для проєкту соціального репетиторства. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У рамках проєкту «Соціальне репетиторство» команда міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді шукає небайдужих волонтерів, які допоможуть дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, готуватися до зовнішнього незалежного оцінювання та вступу до закладів освіти.

Так, шукають репетиторів з: англійської мови; української мови і літератури; математики; історії України; біології; географії; хімії.

Період занять: вересень-травень 2020−2021 років.

До прикладу, цьогоріч на обліку Центру соціальних служб – 7 абітурієнтів (після 11 класу) і 3 випускників (9 класу) – і це лише у ДБСТ та прийомних сім’ях. А ще на обліку є діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування в опікунських сім’ях – їх близько 85-ти.

«Студенти, вчителі, викладачі, волонтери! Якщо Ви хочете доєднатися до нашої команди, заповніть реєстраційну форму: cutt.ly/Qp8jArF. У разі виникнення питань – пишіть у приватні повідомлення у Facebook: Соціальні служби Львова (https://bit.ly/3exw34L) або телефонуйте: 254−61−31», – запрошують у Центрі соціальних служб.

Координатори проєкту: Анастасія Верхола, фахівчиня із соціальної роботи, 093 809 96 65; Єлизавета Боброва, фахівчиня із соціальної роботи, 096 697 26 64.

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