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На Жидачівщині під час пожежі загинув 50-річний чоловік

Вероніка Рой

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У неділю, 19 липня, у селі у Жидачівському районі під час пожежі у будинку загинув 50-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС Львівщини.

 

Інформація про пожежу в цегляній господарській будівлі в с. Зарічне Жидачівського району до рятувальників надійшло о 06:48. На момент прибуття надзвичайників будинок був задимлений.

На місці пожежі виявлено тіло 50-річного чоловіка. Ним виявився син власника. О 07:29 пожежу локалізовано та о 07:56 повністю ліквідовано. Вогнем знищено речі домашнього вжитку, пошкоджено дах та перекриття. Також вогнеборці врятували дві будівлі.

До ліквідації пожежі залучалось троє надзвичайників та одна одиниця спецтехніки. Наразі причини та обставини події встановлюються.

Фото: ДСНС

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