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Львів «підкине» громадським організаціям майже 300 тисяч на оренду приміщень

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 20 липня, виконавчий комітет Львівської міськради прийняв рішення фінансово підтримати дев’ять громадських організацій. На це із бюджету міста витратять 270 000 грн. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

Так, виконком затвердив перелік громадських та інших неприбуткових організацій, які у 2020 році отримають фінансову допомогу на покриття оренди комунальних приміщень.

Як зауважив начальник управління «Секретаріат ради» Юрій Лукашевський, організації, які отримують таку фінансову підтримку від мерїі, визначають на конкурсі.

Згідно з рішенням, дев’ятьом організаціям цьогоріч дістанеться 270 000 грн. Виплати чотирьом ГО покриватимуть місячну оренду на 90-95%, одній – на 80%, ще чотирьом – на 50-60%.

Нагадаємо, торік Львівська міська рада списала громадським організаціям майже 400 000 грн боргу за оренду приміщень. У 2018 році близько пів мільйона гривень за оренду списали ГО національно-патріотичного спрямування.

Також мерія відзначалась і тим, що «пробачала» відомим рестораторам 650 000 грн боргу за оренду приміщень у центрі Львова.

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