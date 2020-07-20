Львів’янин потрапив до лікарні через укус змії

У неділю, 19 липня, у Сколівському районі через укус 30-річний чоловік потрапив до лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у у пресслужбі Головного управління ДСНС Львівщини.

До рятувальників о 16:59 надійшло повідомлення, що в приймальне відділення Сколівської центральної районної лікарні поступив 30-річний львів’янин з «діагнозом» укус змії пальця правої кісті руки. Чоловік відпочивав відпочивав в с. Ялинкувата Сколівського району.

Детальніше про те, як не стати жертвою змій, читайте у матеріалі Львівського порталу: «Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів».