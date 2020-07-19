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Зниклого мешканця Львівщини знайшли мертвим

Андрій Котенський

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Поліцейські Львівщини припинили розшук 32-річного мешканця Михайла Шніцара, котрий декілька днів тому вийшов з дому та пропав. Чоловіка знайшли мертвим. Про це повідомив координатор спільноти «Варта1» Ігор Зінкевич.

 

За даними відділіу комунікації поліції у Львівській області, 32-річний мешканець села Братковичі Городоцького району 13 липня липня близько 20.30 вийшов із дому та зник.

Михайло Шніцар був одягнений у штани темно-синього кольору, кофту вишневого кольору із сірими вставками, чорну футболку та резинові тапки.

Причина смерті не повідомляється.

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